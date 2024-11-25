Ihlamurun kilosu 1.500 TL’ye kadar yükseldi

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve nezle geçiren vatandaşlar çözümü aktarlarda ararken, en çok tercih edilenler arasında ıhlamur ilk sırayı alıyor. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarlarında olan ıhlamur, bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Trabzon'da aktarlık yapan Muharrem Kan, "Şu anda ıhlamura talep patlama noktasında. Ancak gelen müşteriler fiyatını pahalı buluyor. Pahalı olmasının nedeni de kimsenin artık toplamaması. Köylerde yaşayanlar yavaş yavaş çekildikçe, şehire geldikçe oralardaki ağaçlardaki ıhlamurlar pek toplanmıyor. Ihlamurun bu sene kilosu bin 500 TL. Daha önce 600-700 TL idi. Ihlamuru genellikle 50 gramlık torbalar halinde 70-75 TL'ye satıyoruz" dedi.