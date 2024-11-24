PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Esnafa 70 milyar kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işletmelere destek paketleri devam ediyor. Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açılırken, bunun 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Esnafa 70 milyar kredi imkanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işletmelere destek paketleri devam ediyor. Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açılırken, bunun 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı. Bakanlığın ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR Programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı. Bu fonlarla 247 girişim şirketine yatırım yapıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı! Gözaltı kararı verildi
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
İntihar mı cinayet mi? Mersin’de kayıp fenomenin cansız bedeni bulundu!
CHP’nin mülakat mağduru olarak tanıttığı isimlerin terör bağlantıları ortaya çıktı
Memura en az 44 bin TL! Ocak zammı için yeni ipucu % 45.20 | Mesleklere göre kim, ne alacak?
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
SON DAKİKA