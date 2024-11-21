Hurda teşviki nedir, başvuru şartları neler? Ağır hasarlı aracı olanlar dikkat! Hurda teşviki ile ÖTV’siz araç alma fırsatı!

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Şoför esnafına ekonomik rahatlama sağlayacak yeni bir kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Geçimini tek bir araçla sağlayan esnafa, yeni ticari araç alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, ticari taşımacılığın güvenliğini artırırken, sektördeki mali yükü de hafifletmeyi hedefliyor.

ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ ARAÇ SATIŞI İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifiyle, 25 yaş üstü araç sahipleri hurda teşviki kapsamında ÖTV'siz araç satın alabilecek. Ayrıca, ticari araç kullanan şoför esnafına ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanması ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi gibi düzenlemeler de teklif edildi.