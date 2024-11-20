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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2024? Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro, mevduat...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanarak merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 06:04 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 06:04
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak 2024? Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? Dolar, altın, euro, mevduat...

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Ekonomistlerin ve piyasa aktörlerinin dikkatle takip ettiği toplantıda politika faizine yönelik yeni karar açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekonomistler faizin sabit bırakılacağını öngörüyor

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TCMB'nin yapılacak PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.

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