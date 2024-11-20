BYD 10 milyon araç üretti!

BYD, 30. yılını, 10 milyonuncu yeni enerji aracının üretim bandından indirilmesiyle kutladığını duyurdu. 10 milyonuncu araç DENZA'nın Z9 modeli oldu. BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, "BYD, teknolojik yeniliklere bağlı ve mobilitenin geleceğini şekillendirmede kritik role sahip. Başarının temelinde yenilikçi mühendislik kültürü yatıyor" dedi. Türkiye'de fabrika kurmaya hazırlanan BYD, akıllı teknolojilerle desteklenen otomotiv sistemleri için 13 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

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