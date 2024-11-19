Limonda fark 10 katı aştı! Halde 3, markette 35 TL

Halde kilo fiyatı 3 liraya kadar düşen limonun kilosu marketlerde 35 liraya yükseldi. Fiyat makasının 10 katı aşması tepkilere neden oldu. Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan, limonların halde 3-4 liraya alıcı bulamadığını, ancak marketlerde 30 lirayı aşan fiyatlara satıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Üretici zarar ediyor, esnaf zarar ediyor, tüketici zarar ediyor. Marketlerdeki fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Çok sayıda bahçe sahibi ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini bile kurtaramadıklarından 'Mayer' cinsi ağaçlarını kesip başka türlerin yetiştiriciliğine yöneliyor. Adana Hali'nde an 800 ton limon satışa hazır bekliyor."