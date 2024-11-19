1.000.000 TL konut kredisi için banka faiz oranları ve taksit tablosu! Bankaların 20 Kasım kredi faiz oranları listesi

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları yeniden güncellendi. 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli kredi seçenekleri arasından düşük faiz oranları ve uygun taksit tutarlarıyla dikkat çeken teklifler bulunuyor.