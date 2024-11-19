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1.000.000 TL konut kredisi için banka faiz oranları ve taksit tablosu! Bankaların 20 Kasım kredi faiz oranları listesi

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi teklifleri güncellendi. 1 milyon TL tutarındaki 120 ay vadeli kredilerde faiz oranları ve toplam ödeme tutarları, kredi tercihlerini şekillendirecek en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:43 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 23:43
1.000.000 TL konut kredisi için banka faiz oranları ve taksit tablosu! Bankaların 20 Kasım kredi faiz oranları listesi

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Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları yeniden güncellendi. 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli kredi seçenekleri arasından düşük faiz oranları ve uygun taksit tutarlarıyla dikkat çeken teklifler bulunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KONUT KREDİSİ TEKLİFLERİ

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 31.167 TL

Faiz Oranı: %3,03

Toplam Ödeme: 3.757.748 TL

İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 31.816 TL

Faiz Oranı: %3,10

Toplam Ödeme: 3.834.460 TL

ING

Aylık Taksit Tutarı: 32.654 TL

Faiz Oranı: %3,19

Toplam Ödeme: 3.935.111 TL

QNB

Aylık Taksit Tutarı: 29.421 TL

Faiz Oranı: %2,84

Toplam Ödeme: 3.547.224 TL

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 29.879 TL

Faiz Oranı: %2,89

Toplam Ödeme: 3.605.045 TL

Albaraka Türk

Aylık Taksit Tutarı: 30.890 TL

Kâr Payı: %3,00

Toplam Ödeme: 3.723.350 TL

Ziraat Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 31.723 TL

Faiz Oranı: %3,09

Toplam Ödeme: 3.823.318 TL

QNB

Aylık Taksit Tutarı: 29.421 TL

Faiz Oranı: %2,84

Toplam Ödeme: 3.547.224 TL

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