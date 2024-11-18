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Fırsatçı işbaşında: Mevsim geçişini bahane ederek sebze ve meyveye fahiş zam!

Fırsatçılar şimdi de mevsim geçişini bahane ederek sebze ve meyveye fahiş zam yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Fırsatçı işbaşında: Mevsim geçişini bahane ederek sebze ve meyveye fahiş zam!

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Soğuk havaların etkisiyle birlikte sebze fiyatları hızla yükselerek vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Özellikle domates, biber, karnabahar ve brokoli gibi temel gıda maddelerindeki artış, tüketiciyi isyan ettirdi. İstanbul Hali'nden çıkan sebzeler, pazar ve marketlere ulaşana kadar fiyatlarının neredeyse üç katına çıktığı görüldü. Halde 40-70 TL arasında satılan domates, market raflarında 100-110 TL'ye kadar yükseldi. Benzer şekilde, salatalık, biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler de halden rafa geçerken fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Üreticiler, fiyat artışının temel nedeninin aracılar ve mevsim geçişi olduğunu belirtti.

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