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Marmara Adaları Yapay Resif Projesi'nin ilk izleme raporu yayımlandı

Akçansa'nın, Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde; Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri danışmanlığında hayata geçirdiği Marmara Adaları Yapay Resif Projesi'nin ilk izleme raporu yayımlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Marmara Adaları Yapay Resif Projesi’nin ilk izleme raporu yayımlandı

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Akçansa'nın, Marmara Adası Gündoğdu Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği iş birliğinde; Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversiteleri danışmanlığında hayata geçirdiği Marmara Adaları Yapay Resif Projesi'nin ilk izleme raporu yayımlandı.

280 yapay resifin Marmara Denizi tabanına yerleştirildiği projenin ilk bulgularına göre resifler etrafında yaşam hareketlenmeye başlarken, 33 farklı tür tespit edildi. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, "Çalışmanın resiflere yerleşen balık sayısında artış olacağını ortaya koyması hepimizi umutlandırıyor" dedi.

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