Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kWh olarak belirlendi.

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TAKVİM YILI ESAS OLACAK

Uygulamada bir önceki takvim yılı esas olacak. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunduğu takvim yılında toplam tüketimi 5 bin kWh'i geçen kapsama girecek. Bir önceki takvim yılında 1.047x12=12.564 TL'yi veya içinde bulunduğu mesela Mayıs ayında (Ocaktan Mayısa kadar 12.564 TL'yi geçen) kapsama girecek.

SANAYİDE YÜZDE 11'LİK ARTIŞA DENK GELECEK

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/ Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kilovatsaat olarak belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu limite göre sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin; Kamu/ Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor. Eski ve yeni duruma göre limit altı tüketiciler herhangi bir artış ile karşılaşmayacak. Limit üstü tüketicilerin mevcut veriler dikkate alındığında sanayide azami yüzde 11'lik bir fatura artışı ile karşılaşabilecekleri tahmin ediliyor.