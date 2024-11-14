Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş listesine bal firmaları eklendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hileli gıdalar listesine her geçen gün yeni firmalar ekleniyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde düzenli olarak yaptığı gıda kontrolleri sırasında tespit edilen yeni uygunsuzluklar Bakanlık sitesinde ifşa edildi. Ankara'daki 2 bal firmasında taklit ve tağşiş tespit edildi.

Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da yürüttüğü denetimler sonucunda Ankara'nın Akyurt ilçesindeki "Abalı" markasına ait süzme çiçek balında ve yine Ankara'nın Mamak ilçesindeki "Balpetek" markasına ait süzme çiçek balda taklit ve tağşiş belirlendi. Son denetimlerle taklit ve tağşiş tespit edilen ürün sayısı 747'ye çıktı.

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