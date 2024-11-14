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Konut satışlarında hızlı artış! Son iki yılın zirvesinde

Türkiye'de konut satışları ekim ayında hızlı artış gösterdi. Konutta, 165 binin üzerindeki satışla tarihin en yüksek ekim rakamına ulaşıldı. Bu rakam aynı zamanda yaklaşık iki yılın zirvesi olarak kaydedildi. Ekim ayında kredili konut satışlarındaki hızlanmaya da dikkat çekildi. İpotekli satışlar önceki aya göre yüzde 278 artarak 21 bin 95 olarak gerçekleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 09:42
Konut satışlarında hızlı artış! Son iki yılın zirvesinde

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Ekim ayında, yüksek faiz oranlarında ve sıkılaşma adımlarına rağmen konut satışında rekor kırıldı. Türkiye genelinde konut satışlarının sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Konut satışları Ekim ayında arttı (takvim.com.tr | Arşiv)Konut satışları Ekim ayında arttı (takvim.com.tr | Arşiv)

Bu rakam, aylık bazda yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesi olurken, Aralık 2022'de 207 bin 963 konut el değiştirmişti. Böylelikle tüm zamanların en yüksek ekim ayı satış rakamına ulaşıldı. En fazla konut satışı 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir oldu. En az satış 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti. Konut satışları, ocak-ekim döneminde de satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 artarak 1 milyon 112 bin 374'e çıktı.

Konut satışları Ekim ayında arttı (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Konut satışları Ekim ayında arttı (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KREDİLİ SATIŞLAR YÜZDE 278 ARTTI

Ekim ayında dikkat çeken istatistiklerden biride kredili satışlarda görüldü. İpotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 olurken, artışa rağmen uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Satış şekline göre konut satışları grafiği (AA)Satış şekline göre konut satışları grafiği (AA)

Ocak-ekim dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.9 azalışla 113 bin 405 oldu. Ekim ayındaki ipotekli satışların 5 bin 167'si, ocak-ekim dönemindeki satışların 26 bin 869'u ilk el satışları olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara yapılan konut satışı geriledi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)Yabancılara yapılan konut satışı geriledi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

YABANCIYA SATIŞLARDA GERİLEME

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalışla 2 bin 122'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.3 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 750 konutla Antalya aldı. Bu ili 724 konutla İstanbul ve 148 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satıl grafiği (AA)Yabancılara yapılan konut satıl grafiği (AA)
Yabancılara konut satışı, ocak-ekim döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.2 azalarak 19 bin 212 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ekimde Rusya vatandaşları Türkiye'den 373 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 172 konutla İran, 136 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

Ekim ayında konut satışları attı (takvim.com.tr | Arşiv)Ekim ayında konut satışları attı (takvim.com.tr | Arşiv)

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.3 artarak 144 bin 43 oldu. İlk el konut satış sayısı, ekimde yıllık bazda yüzde 97.3 artışla 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34.9 olarak tespit edildi. İkinci el konut satışları, ekimde yüzde 66.5 artış göstererek 107 bin 459'a çıktı.

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