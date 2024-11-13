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Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı! Sütsüz peynir yapmışlar

Gözünü kâr hırsı bürümüş fırsatçılar, kıymaya tek tırnaklı, zeytinyağına tohum yağı ekledi. Peynirden ‘süt’ çıkmadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı! Sütsüz peynir yapmışlar

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Tarım Bakanlığı'nın gıda kontrolleri sırasında tespit edilen yeni uygunsuzluklar ifşa edildi. Denetimler sonucunda Manisa'daki 2 firmanın kıymasında tek tırnaklı eti bulundu. Bursa'da; bir firmanın pişmiş et dönerinde sakatat (dil), iki firmanın sızma zeytinyağında tohum yağı çıkarken, bir firmanın taze eritme peynirinde koyun sütü tespit edilemedi. İzmir'de de bir firmanın zeytinyağından tohum yağı çıktı.

ŞEKERDEN İLAÇ ÇIKTI
İstanbul'daki bir markanın Ginseng çikolatası ve limon aromalı şekeri ile başka bir firmanın şekerlemesinde ilaç etken maddesi, bir markanın viskisinde de kullanılmasına izin verilmeyen alkol tespit edildi. Son denetimlerle taklit ve tağşiş tespit edilen ürün sayısı 745'e, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler de 138'e ulaştı.
Rana BÜYÜKTAŞ

Tost peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ, kıymada tek tırnaklı eti, zeytinyağında ise tohum yağları... Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2024te yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladıTost peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ, kıymada tek tırnaklı eti, zeytinyağında ise tohum yağları... Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2024te yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı
Tost peynirlerinde nişasta ve bitkisel yağ, kıymada tek tırnaklı eti, zeytinyağında ise tohum yağları... Tarım ve Orman Bakanlığı 11 Kasım 2024'te yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı

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