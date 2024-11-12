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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 250 bin konut inşa edilmesini hedefleyen bu projede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde dar gelirli vatandaşlar için konut sahibi olma fırsatı sunulacak. İşte merakla beklenen ihale ve başvuru sürecine dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 06:00 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 07:06
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU EKRANI 2024-2025! TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru şartları neler? İhale tarihleri

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Yatay mimari prensipleri ve çevreye duyarlı tasarımlarla hazırlanan 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri için ihale tarihleri de belirlendi. Peki, konut başvuruları nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte projeye dair merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

81 İLİ KAPSAYACAK

Bu projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek. 81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" denildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

TOKİ 250 bin konut başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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