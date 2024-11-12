2025 Ocak zammında kim ne kadar alacak? Evde bakım, engelli maaşı ve 65 yaş aylığında son tutar tablosu

2025'TE ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK KALEMLER Yeni asgari ücret ile birlikte farklı ödenekler ve borçlanma tutarları da güncellenecek. İşte değişecek başlıca kalemler: Maaşlar: Özel sektörde yapılan asgari ücret artışı tüm çalışanların maaşlarına yansıyacak. Vergi Dışı Kazanç Tutarı: Asgari ücret üzerinden vergi alınmayan tutarın yükselmesi, çalışanların net maaşlarının artmasına katkı sağlayacak. Tazminatlar: Asgari ücret artışı ile birlikte kıdem tazminatları da yükselecek. Rapor Parası: İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle çalışamayanlar için rapor paralarının en düşük miktarı asgari ücret artışı ile artacak. İş Görmezlik ve Yarı Zamanlı Anne Ödenekleri: Çalışan annelerin doğum öncesi ve sonrası iş görmezlik ödeneği ile yarı zamanlı çalışma ödenekleri yükselecek. Stajyer Ücreti: Stajyer maaşları da yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak artırılacak. İşsizlik Maaşı: İşsizlik maaşı miktarları, asgari ücretin artışıyla yeniden hesaplanacak. BES Devlet Katkısı Limiti: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı limiti yeni asgari ücrete göre artacak.

BORÇLANMA VE PRİMLER DE ARTACAK Asgari ücretteki artış, prim ödemeleri ve borçlanma bedellerini de yükseltecek. Özellikle doğum ve askerlik borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primlerinde Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesap yapılacak. Doğum Borçlanması: Sigorta sonrası doğum yapan annelerin prim satın alma tutarları yükselecek. Askerlik ve Yurtdışı Borçlanması: Erkekler için askerlik borçlanması ve gurbetçiler için yurtdışı borçlanma bedelleri artacak. İsteğe Bağlı Sigorta ve GSS Primleri: Ev hanımları ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücretle birlikte artacak. Bağ-Kur ve SSK Primleri: Esnafın ödediği Bağ-Kur ve işverenlerin çalışanlar için ödediği SSK primleri de yeni asgari ücret üzerinden belirlenecek.

SOSYAL YARDIMLARA ZAM ORANLARI Ocak 2025 itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinin memur maaş katsayısına göre güncellenmesi bekleniyor. Memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yapılacak %6'lık zam kesinleşmiş durumda. Ancak nihai oran için yılın son üç ayının enflasyon verileri bekleniyor. Sosyal Güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre, enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına %10'luk bir zam yapılabilir. Bu durumda evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de %10 oranında artacak.