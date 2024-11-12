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2025 Ocak zammında kim ne kadar alacak? Evde bakım, engelli maaşı ve 65 yaş aylığında son tutar tablosu

Ocak 2025 itibarıyla, sosyal yardım ödemelerine yapılacak zam milyonlarca vatandaşın gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 4 milyondan fazla hane sosyal yardım ödemesi alıyor ve Ocak ayında gerçekleşecek bu zamlar büyük bir etki yaratacak. Memur maaş katsayısına göre güncellenecek olan evde bakım, 65 yaş aylığı ve engelli maaşına yapılacak zam oranları, yıl sonu enflasyon verileriyle netleşecek.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 18:15
2025 Ocak zammında kim ne kadar alacak? Evde bakım, engelli maaşı ve 65 yaş aylığında son tutar tablosu

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2025 yılı için asgari ücrette yapılacak artışın yalnızca çalışanların maaşlarını değil, ödenekleri, primleri ve borçlanma tutarlarını da etkileyeceği belirtiliyor. Faruk Erdem'in 2024 yılında yayımlanan makalesine göre, asgari ücret, özellikle vergi dışı kazanç tutarından işsizlik maaşına kadar birçok ödeme kalemini yeniden şekillendirecek ve tüm çalışanların gelirlerine etkide bulunacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ASGARİ ÜCRET 2025'TE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların maaşlarını değil, milyonlarca kişinin gelirlerini ve ödemelerini de etkileyecek. Aralık ayında gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin ardından yeni asgari ücret kamuoyuna duyurulacak ve 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Bu durum, çeşitli ödeneklerden borçlanma tutarlarına kadar birçok kalemin yeniden hesaplanmasına yol açacak.

ASGARİ ÜCRETİN GEÇİM ÜCRETİ OLMADIĞINA DİKKAT!

Asgari ücret, bir geçim ücreti olarak değil, işçilere ödenecek minimum maaş sınırı olarak belirleniyor. Bu nedenle, asgari ücretin üzerindeki maaş seviyelerinin, yaşam standardını sağlamak adına daha yüksek olması gerektiği vurgulanıyor. Ancak asgari ücret, maaşların yanı sıra birçok ödemenin ve vergi dışı kazanç tutarlarının belirlenmesinde temel bir parametre.

2025'TE ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK KALEMLER

Yeni asgari ücret ile birlikte farklı ödenekler ve borçlanma tutarları da güncellenecek. İşte değişecek başlıca kalemler:

Maaşlar: Özel sektörde yapılan asgari ücret artışı tüm çalışanların maaşlarına yansıyacak.

Vergi Dışı Kazanç Tutarı: Asgari ücret üzerinden vergi alınmayan tutarın yükselmesi, çalışanların net maaşlarının artmasına katkı sağlayacak.

Tazminatlar: Asgari ücret artışı ile birlikte kıdem tazminatları da yükselecek.

Rapor Parası: İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık sorunları nedeniyle çalışamayanlar için rapor paralarının en düşük miktarı asgari ücret artışı ile artacak.

İş Görmezlik ve Yarı Zamanlı Anne Ödenekleri: Çalışan annelerin doğum öncesi ve sonrası iş görmezlik ödeneği ile yarı zamanlı çalışma ödenekleri yükselecek.

Stajyer Ücreti: Stajyer maaşları da yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplanarak artırılacak.

İşsizlik Maaşı: İşsizlik maaşı miktarları, asgari ücretin artışıyla yeniden hesaplanacak.

BES Devlet Katkısı Limiti: Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı limiti yeni asgari ücrete göre artacak.

BORÇLANMA VE PRİMLER DE ARTACAK

Asgari ücretteki artış, prim ödemeleri ve borçlanma bedellerini de yükseltecek. Özellikle doğum ve askerlik borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primlerinde Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesap yapılacak.

Doğum Borçlanması: Sigorta sonrası doğum yapan annelerin prim satın alma tutarları yükselecek.

Askerlik ve Yurtdışı Borçlanması: Erkekler için askerlik borçlanması ve gurbetçiler için yurtdışı borçlanma bedelleri artacak.

İsteğe Bağlı Sigorta ve GSS Primleri: Ev hanımları ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücretle birlikte artacak.

Bağ-Kur ve SSK Primleri: Esnafın ödediği Bağ-Kur ve işverenlerin çalışanlar için ödediği SSK primleri de yeni asgari ücret üzerinden belirlenecek.

SOSYAL YARDIMLARA ZAM ORANLARI

Ocak 2025 itibarıyla, sosyal yardım ödemelerinin memur maaş katsayısına göre güncellenmesi bekleniyor. Memur maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yapılacak %6'lık zam kesinleşmiş durumda. Ancak nihai oran için yılın son üç ayının enflasyon verileri bekleniyor. Sosyal Güvenlik uzmanlarının tahminlerine göre, enflasyon farkıyla birlikte memur maaşlarına %10'luk bir zam yapılabilir. Bu durumda evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de %10 oranında artacak.

YENİ ÖDEME MİKTARLARI

Memur maaşlarında %10'luk bir artışın ardından, sosyal yardım ödemelerinde şu miktarlar bekleniyor:

Evde Bakım Maaşı: 10.000 TL'nin üzerinde

65 Yaş Aylığı: 5.000 TL'nin üzerinde

Engelli Maaşı: 5.000 TL'nin üzerinde

2025 ASGARİ ÜCRETE 2 FARKLI SENARYO | Asgari ücret yüzde 44 zam hesabı2025 ASGARİ ÜCRETE 2 FARKLI SENARYO | Asgari ücret yüzde 44 zam hesabı
2025 ASGARİ ÜCRETE 2 FARKLI SENARYO | Asgari ücret yüzde 44 zam hesabı

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