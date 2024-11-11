Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, 1 Ocak 2025 itibariyle yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncellenecek. Oran yüzde 43.93 olarak ilan edilirse bu tutar 5 bin 856 lira olacak. Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600, 15 ve 16 inç jantlar için 750, 17 inç jantlar için 850, 18 inç jantlar için 950, 19 inç jantlar için bin 100, 20 ve 21 inç jantlar için bin 250 lira olarak uygulanıyor.