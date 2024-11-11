Kerevitaş 3.6 milyar TL brüt kar elde etti

Kerevitaş'ın, 2024'ün 9 aylık konsolide cirosu 17.3 milyar lira olurken, brüt kârı ise 295 milyon lira artarak 3.6 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde konsolide brüt kâr marjı önceki yılın aynı dönemine göre 3.7 puan artışla yüzde 21.1 olarak gerçekleşirken, konsolide FAVÖK marjı ise 1.3 puanlık artışla yüzde 9.7 oldu. Kerevitaş, bu dönemde 1.6 milyar liralık ihracat rakamına imza attı. CEO Mert Altınkılınç, "Kerevitaş'ta, sürdürülebilirlikten ihracata kadar her alanda gelişmeye, büyümeye ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

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