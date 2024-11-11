Altın fiyatları yerle yeksan oldu! Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

💰 ALTIN FİYATLARI (ALIŞ / SATIŞ / % / SAAT)
🏆 ALTIN (TL/GR): 2.892,87 / 2.893,17 📉 -2,53%
💍 22 Ayar Bilezik: 2.748,39 / 2.766,78 📉 -1,76%
🌎 Altın (ONS): 2.619,63 / 2.620,06 📉 -2,42%
💵 Altın ($/kg): 83.824,00 / 83.832,00 📉 -2,41%
💶 Altın (Euro/kg): 89.442,00 / 89.451,00 📉 -2,41%
👑 Cumhuriyet Altını: 19.566,00 / 19.731,00 📉 -1,78%
🌓 Yarım Altın: 9.781,00 / 9.899,00 📉 -1,79%
🪙 Çeyrek Altın: 4.892,00 / 4.953,00 📉 -1,78%
👑 Reşat Altını: 19.598,47 / 19.763,95 📉 -1,61%
📿 Kulplu Reşat Altını: 19.600,69 / 19.766,20 📉 -1,60%
💎 22 Ayar Altın (TL/Gr): 2.737,29 / 2.890,18 📉 -1,77%
🔶 18 Ayar Altın (TL/Gr): 2.111,80 / 2.112,02 📉 -2,53%
🔸 14 Ayar Altın (TL/Gr): 1.625,72 / 2.467,23 📉 -1,42%
🏅 Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 48.515,71 / 49.285,82 📉 -1,28%
🏅 Kapalıçarşı Beşli Altın: 98.244,32 / 100.149,75 📉 -1,28%
💰 Gremse Altın: 48.515,71 / 49.619,65 📉 -1,28%
🔶 Ata Altın: 20.012,73 / 20.515,53 📉 -1,28%
🏵️ Tam Altın: 19.406,28 / 19.787,16 📉 -1,28%
📏 Külçe Altın ($): 87.920,00 / 87.970,00 📉 -1,18%
⚖️ Has Altın: 2.878,41 / 2.878,71 📉 -2,53%
⚜️ Hamit Altın: 19.598,47 / 19.763,95 📉 -1,61%