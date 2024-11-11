Altın fiyatları yerle yeksan oldu! Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

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Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmadığını vurguladı ve yatırımcılara bu hafta çarşamba gününe kadar alım yapmalarını önerdi. Memiş, yılsonunda gram altının 3 bin 350-3 bin 380 lira bandına çıkabileceğini ifade ederek, 2025 yılı için 4 bin lira üzerinde bir fiyat beklediğini belirtti. işte İslam Memiş'in açıklamaları...

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"DÜŞÜŞLERİN KALICI OLMASINI BEKLEMİYORUM" "Geçen hafta 2 bin 643 dolar seviyesine gerilemişti. Geçen haftaki "Alım zamanı gelmiştir" uyarımı anımsatmak isterim. Haftayı 2 bin 685 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, tekrar 2 bin 640 dolar denemesi yapabilir. 2 bin 650 dolar seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Gram altın için ons altını takip etmeye devam. Geçen hafta 3 bin 37 liraya gerileyen gram altın haftayı 3 bin 77 lira seviyesinden tamamladı. Bu haftaları iyi değerlendirmek gerek, altın fiyatları kısa bir dinlenme sonrası tekrar yükseliş trendine gireceğini görebiliriz. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu hafta ons altın da 2 bin 640-2 bin 725 dolar aralığını takip edeceğim." dedi.