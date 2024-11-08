Yenilikçi fikirler ürüne dönüşecek! TechXtile Challenge Tasarım Yarışması başvurularının kabulüne başlandı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı. Bu sene altıncısı "sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 16 Aralık'a kadar devam edecek. Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla organize edilen yarışmaya, tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, AR-GE ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek. Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle "Level Up" ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle "Scale Up" kategorisinde başvurabilecek. "Level Up"ta yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, "Scale Up"ta erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması hedefleniyor. Kazanan projelerin sahipleri ayrıca, sanayi iş birlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlarla ödüllendirilecek.

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