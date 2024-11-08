PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yenilikçi fikirler ürüne dönüşecek! TechXtile Challenge Tasarım Yarışması başvurularının kabulüne başlandı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Yenilikçi fikirler ürüne dönüşecek! TechXtile Challenge Tasarım Yarışması başvurularının kabulüne başlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenecek "TechXtile Challenge Tasarım Yarışması" için başvuruların kabulüne başlandı. Bu sene altıncısı "sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 16 Aralık'a kadar devam edecek. Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla organize edilen yarışmaya, tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, AR-GE ve teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabilecek. Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle "Level Up" ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle "Scale Up" kategorisinde başvurabilecek. "Level Up"ta yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, "Scale Up"ta erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması hedefleniyor. Kazanan projelerin sahipleri ayrıca, sanayi iş birlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlarla ödüllendirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran davasında ilk gün tamamlandı! Kim ne ifade verdi? Enes Güran’ın Salim’in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar’ın ifadesi...
EMEKLİYE KASIM FIRSATI | Bankalar yarışa girdi: Emekliye en yüksek promosyon hangisinde? Denizbank, Halkbank, ING...
Türk Telekom
Donald Trump sonrası ilk karar! Fed faizi açıkladı Powell’dan Trump sözleri...
Salim Güran’ın mahkemede konuştu hakim bile çıldırdı! Escort ve üfürükçü savunması... Nevzat erkek gibi söyle
7 yıl sonra setlere geri döndü! Sinem Kobal’dan samimi itiraflar: Ara vermemiş gibiyim...
Spor yazarları Fenerbahçe- AZ Alkmaar ve Galatasaray- Tottenham maçını değerlendirdi! Tarihi bir maç izledik
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim
Bu Fener adamı kahreder! Fenerbahçe AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Peş peşe temaslar: Ursula von der Leyen, Macron, Hristodulidis...
Victor Osimhen’in maskeli balosu! Galatasaray Tottenham’ı 3-2 yendi
Rusya Devlet Başkanı Putin Donald Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
Mansur Yavaş’ın konser skandallarına yenisi eklendi: Candan Erçetin’e 80 milyon TL ödenmiş
Almanya’da kriz: Hükümet çöküyor! Elon Musk’tan olay sözler: Aptal Olaf
Narin Güran cinayetinde hesap vakti: Anne Yüksel Güran’ın ilk sözleri... Nezat Bahtiyar’ı işaret etti: Namusuma leke sürdüler
SON DAKİKA