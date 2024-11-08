Turkuvaz Medya Grubu’nda Türkiye İhracat Seferberliği Programı! Bakan Bolat’tan kritik açıklamalar: İsrail ile ticaret yok

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda Türkiye'nin ihracat hedeflerini, yeni ekonomik stratejilerini paylaştı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını cevaplayan Bakan Bolat, 2024 sonu itibarıyla Türkiye'nin 264 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturmaya kararlı olduklarını vurguladı. İlk 10 ayda Türkiye'nin ihracatının yüzde 3.2 artış göstererek 216.4 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Ekim ayında kaydedilen 23.6 milyar dolarlık ihracatın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu, yılın son iki ayında da benzer performansla 264 milyar dolarlık hedefe ulaşılabileceğini söyledi. Bolat, "Son 15 ayın 10'unda ihracatta rekor açıkladık. Geçtiğimiz Mayıs ayında 24.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat oranını gerçekleştirdik. İhracat ailesi olarak ülkemize 375 milyar dolar döviz kazandırmış olmak bizleri gururlandırıyor" dedi. 2025

HEDEFİ 279.6 MİLYAR $

Bakan Bolat, 2025 yılı için küresel ticaretin daha zayıf büyüme beklentilerine rağmen Türkiye'nin Asya- Pasifik ve Ortadoğu pazarlarında güçlü bir şekilde yer alacağına ve sürdürülebilir ihracat artışı hedeflediklerine dikkat çekti. 2025 yılında 279.6 milyar dolarlık ihracat hedefiyle ilgili olarak Bakan Bolat, "Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda, ihracatçılarımıza yeni teşvikler ve destekler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Ocak-Ekim dönemi itibarıyla Türkiye'nin dış ticaret açığının yüzde 30.4 gerileyerek 65.6 milyar dolara düştüğünü açıklayan Bolat, bunun Türkiye ekonomisinin dengeli büyüme ve makroekonomik istikrar yolunda önemli adımlar attığını gösterdiğini söyledi.

TAMAMEN DURDU

Ticaret Bakanı, İsrail ile ticari ilişkilerin askıya alınması hakkında da bilgi verdi. 2 Mayıs itibariyle ticaretin tamamen durdurulduğunu ve ateşkes sağlanana kadar bu ambargonun devam edeceğini söyleyen Bolat, "İsrail kalıcı ateşkesi ilan edinceye ve Gazze'nin yeniden imarı başlayıncaya kadar bu kararımız sabit. Mayıs'tan bu yana İsrail'e ihracat, ithalat sıfırdır" dedi. Bolat, dünyada Filistin'de ateşkesi sağlamak için en çok çaba gösteren ülkenin Türkiye, liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

FAHİŞ FİYATA 1 MİLYON TL CEZA

Piyasada denge sağlayıcı bir unsur olarak kullanılabilecek ifşa veya teşhir etme gibi yöntemlerin doğrudan uygulanmasından ziyade, öncelikli olarak rehberlik sağlama yolunu tercih ettiklerine belirten Ömer Bolat, "İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Mayıs ayında yapılan düzenleme ile cezaların etkinliği ile caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri için öngörülen idari para cezası tutarları artırıldı. Böylelikle, fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon, stokçuluk cezasının ise 12 milyon TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi" dedi. Bakan Bolat, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında otomotiv ve emlak sektörlerinde de fiyat denetimlerinin sıkılaştırıldığını ifade etti.

BÜTÇENİN YÜZDE 60'I İHRACATÇIYA

Türkiye'nin yüksek teknolojili ve katma değerli üretim ile ihracatını artırmaya yönelik yeni finansman programları hazırladığı bilgisini veren Bolat, bu programların KOBİ'ler ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için önemli fırsatlar sunacağını kaydetti. Bakan Bolat, 38 milyar TL'lik bakanlık bütçesinin 21 milyar TL'sinin ihracatçıya destek amaçlı kullandırıldığını, 2025 yılında 56 milyar TL'ye çıkacak bütçenin yüzde 60'ının yine ihracatçıya destek olarak kullandırılacağını ifade etti.

UZAKLARA 50 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN

Bakan Bolat, Türkiye'nin, ihracatını artırmak amacıyla, "Uzak Ülkeler Stratejisi" ve "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi"ni devreye aldığını açıkladı. 2028 yılına kadar uzak coğrafyalara ihracatın 50 milyar dolara çıkarılması hedeflenirken, İİT ülkelerine yönelik ihracat oranının yüzde 26'dan 30'a yükseltilmesi planlanıyor. Gerek ticaret gerekse büyüme beklentilerindeki bölgeler arası farklılıklara da dikkat çeken Bakan Bolat, "Asya-Pasifik bölgesinde Hindistan ve Çin gibi büyük ekonomilerin güçlü iç talebiyle büyüme yüzde 5 düzeyinde beklenirken, Avrupa Birliği'nde yüzde 0.8 oranındaki düşük talebe bağlı olarak büyümenin yavaş seyretmesi, Ortadoğu ve Orta Asya'da yüzde 3.9 oranında ılımlı bir büyüme öngörülmektedir. Avrupa'dan talep artarsa Türk ihracatçısı buna hızlı bir şekilde cevap verecektir" dedi.