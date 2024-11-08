MediaMarkt Türkiye'nin girişimcileri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği "MediaMarkt Startup Challenge" yarışmasının başvuru süreci başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarışmada "Perakende Satış Teknolojileri", "Satış Sonrası Teknolojiler", "Kurumsal Dijitalleşme ile Çalışan Deneyimini Güçlendirme" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki Çözümleri" başlıklarında, yenilikçi perspektifiyle fark yaratan ve perakende dünyasını dönüştüren uygulamalar değerlendirilecek. Jüri değerlendirmesi sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan girişimler, 15 Ocak 2025'te düzenlenecek yarışmada projelerini sunacak. Ödüle hak kazanan ilk 3 proje belirlenecek. Yarışmanın geçmiş dönem kazanan projeleri şirketle iş birliklerine başladı. Girişimciler, MediaMarkt Startup Challenge'a 2 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

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