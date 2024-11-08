İhracat birliklerinin başkanları Turkuvaz Medya'da! "2025’te hedef büyüdü"

"Türkiye İhracat Seferberliği Programı" kapsamında gerçekleştirilen panelde ihracat birliklerinin başkanları 2025 yılı hedeflerini açıkladı. Dünya ticaretinde daha rekabetçi bir dönemin başladığını belirten başkanlar, Türkiye'nin hedeflerine ulaşacağını vurguladı. Paneli yöneten Ekonomi Müdürümüz Faruk Erdem, 2023 ve 2024'te zor şartlarda ihracat rekorları kırıldığını, bunu başaran ihracatçıların her birinin birer kahraman olduğunu söyledi. Panele katılan başkanların görüşleri şöyle:

REKABETÇİ SÜREÇ BAŞLIYOR

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu: Düşen enflasyon ve faiz indirimleri gelecek beklentilerini yükseltmeye başladı. Daha rekabetçi olabileceğimiz sürece doğru yaklaşıyoruz. Çünkü biz ihracatçıların rekabet gücümüzü kaybetmekten ve enflasyona yenik düşmekten dolayı söylemlerimiz vardı. Kur politikası ve yüksek faiz bizi ciddi anlamda baskılıyordu. Şimdi bu dönemin bitmeye yaklaştığını ve 2025'te yeni para politikalarıyla artık ihracatçıların daha rahat nefes alacağına doğru yaklaştığımızı umuyoruz. Finansal maliyetlerinin düşürülmesi, enflasyonda geriye doğru geliş, bizim rekabet gücümüzü de artıracak demektir. ABD'de seçimler yapıldı. Ticaretimizi Amerika coğrafyasında hızlandıracağımız beklentisine girdik.

OTOMOTİVDE DÖNÜŞÜM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik: Otomobil endüstrisi elektrikli arabalar üzerinden bir dönüşüm içinde. Tarihsel olarak da baktığınızda birçok teknolojik ve dijital dönüşüm öncülüğü yapan sektörlerden bir tanesi. Ve bu dönüşüm dünyada global anlamda birçok dengeyi ve oyuncunun pozisyonunu değiştiriyor. Çin elektrikli dönüşümü çok büyük bir fırsata çevirdi. Dünyadaki en büyük elektrikli dönüşümü sağlayan ülke durumundalar. Pazardaki karşılık şu anda dünyada Avrupa'nın Çin hariç istenilen seviyede değil. Yani Avrupa Birliği, Avrupa pazarında mesela geçen seneki elektrikli araç payı yüzde 15'ti, bu yıl yüzde 14 ile kapatıyor. Yani olması gereken plana göre de yüzde 20 ile kapatması gerekiyor. TOGG sayesinde Türkiye'de bu oran yüzde 10 civarında. Şarj sürelerinin çok uzun olması, şarj alt yapısının yeterli olmaması gibi endişeler var. Bunlarla ilgili iyileşme olması lazım bu iyileşme gerçekleşir ise elektrikli araç dönüşümü hızlanır.

ABD'DE PAZAR PAYIMIZ ARTAR

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: Faizlerin düşme eğilimine girmesi piyasaları rahatlatacaktır. İşgücü sorunu yalnızca tekstilin değil, Türkiye'nin genel sorunu. İnsanlar daha çok hizmet sektörünü veya hiç çalışmamayı tercih ediyorlar. Bu konuda politikalar geliştirmemiz lazım. Çünkü bizim işimiz insana dayanır. Amerika konusuna gelirsek biz Amerika'daki pazar payımızı her sene artırıyoruz. Tekstil sektöründe 1.9'dan 2.8'e çıkardık bu yıl Amerika'daki pazar payımızı. Bu oldukça ümit verici. Bunu daha da artırmak istiyoruz. Bu yeni dönemde de bunun tekrar başlayacağını düşünüyorum. Avrupa'da zaten yüzde elli gibi aşağı yukarı bir pazarımız var. Onu korumalıyız. Yeni pazarları geliştirmemiz gerekiyor.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin sponsorluğunu Halkbank, Turkish Airlines, Ziraat Bankası, Papara üstlendi.