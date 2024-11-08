Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu!

Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklandı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı. Türkiye'nin üç şehri listede bulundu. Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu.

6 SIRA YÜKSELDİ

Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu. 3 kentin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu. Saygınlıkta da 51'inci sırada İstanbul bulunurken: Antalya 93, İzmir 97'nci sırada yer aldı. Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul 62'nci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci oldu.