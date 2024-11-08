CEO Cenk Alper: Hedef 20 milyar dolarlık Sabancı

Sabancı Holding'in kombine gelirleri ilk 9 ayda 868.3 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde atılan tüm adımların, stratejik bir planın parçaları olduğunu ifade eden CEO Cenk Alper, "Bu planımızı Londra'da yatırımcılarla da paylaştık. Konferansın temasını 'Sürdürülebilir, Dijital ve Ölçeklenebilir' olarak belirleyerek gelecek dönemdeki üçlü büyüme formülümüzün ipuçlarını verdik" dedi. Alper, 10 milyar dolar seviyesinde olan Holding net aktif değerini 2029'a kadar 20 milyar dolar seviyesine çıkartmak istediklerini söyledi.

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