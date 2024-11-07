Trafik sigortasında nelere dikkat edilmeli? İyi sürücüye ucuz tarife

Son dönemde kaskoda olduğu gibi trafik sigortasında da poliçe yaptırma oranlarının düştüğü haberleri gelmeye başladı. Oysa baktığınız zaman araç için iki önemli sigorta ürünü öne çıkıyor. Birincisi kasko. Aracınızı her türlü kaza ve felakete karşı koruyan bu ürün zorunlu değil. İsterseniz yaptırıyorsunuz.

Diğer ürün ise trafik sigortası dediğimiz Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası. Bu ürün adı üstünde yasal olarak zorunlu. Yani bu sigortayı yaptırmadan aracınızın trafiğe çıkması mümkün değil. Zaten denetimlerde araç bağlanıyor. Ayrıca idari para cezası da uygulanıyor. Ancak bakıldığında trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan çok sayıda araç olduğu görülüyor. Trafik sigortası bir kaza sonucunda karşı tarafın aracında oluşabilecek hasarları, araçtaki kişilerin sağlıkla ilgili zararlarını karşılıyor. Bu ürün için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurum (SEDDK) geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren yeni bir dönem başlattı.

Buna göre sigorta fiyatları her ay hasar ve maliyet endeksi kapsamında belirleniyor. Dolayısıyla tarifeler değişiyor. Bakıldığında parça maliyetlerinin de içinde olduğu bu endeks iyi sürücüleri de koruyor. Sık kazaya karışanlar çok daha yüksek tarifelerden sigorta yaptırırken, kazası olmayanlar için rakam çok daha düşük oluyor. Örneğin; İstanbul'da çok kaza yapan yapan birisi için rakam 32 bin lirayı geçerken, kazası olmayan bir sürücü 5 bin 300 lira civarında bir ödeme ile sigorta yaptırabiliyor. İki sürücçü arasında neredeyse 6 katın üzerinde bir fark oluşuyor. Fiyatlar sıfır ve sekiz arasında müşteri riskine göre tespit edilen basamaklara göre belirleniyor. Kaza yapmayanlar sekizinci basamağa kadar çıkıyor. Yine illerin kaza risklerine göre de küçük değişiklikler görülüyor.





NELERE DİKKAT ETMELİ

- Sigorta şirketini mali yapısı güçlü olanlardan seçin.

- Müşteri ilişkilerini araştırın, kolay ulaşabilin.

- Sigorta fiyatları değişiyor, birkaç şirketten teklif alın.

- Teminat limitlerini mutlaka önceden öğrenin.

- Teminatlar önemli. Poliçeyi mutlaka okuyup müzakere edin.