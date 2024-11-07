İhracatın kalbi Turkuvaz’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Ateşkes olana kadar İsrail’e ticaret yok

Bolat, son 1 yılda ekimden ekime ihracatta 8,5 milyar dolar artış olduğunu, 10 ayda 216 milyar dolara gelindiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Burada önemli bir başarımız da ithalatı azaltmaktır. Pandemi, Rusya Ukrayna Savaşı'nın enerji ve gıda fiyatlarını patlatması, yaşadığımız deprem felaketi hem ithalatımızı artırdı hem de depremde 6 milyar dolar net bir ihracat açığımız oldu. Dış ticaret açığımız mayıs 2023 itibarıyla 122 milyar dolardı. Son 12 ay itibarıyla ekim itibarıyla son 1 yıllık dış ticaret açığımız 77,5 milyar dolar, 45 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Bu yıl ilk 10 ay itibarıyla baktığımızda da 28,5 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Burada hem ihracatı artırdık hem de ithalatı azalttık. Tüketim malları ithalatında 5 milyar dolar artış gözüküyor ama alt kalemlerine baktığınızda, bunun yaklaşık 3,5 milyar dolarının kuyumcu ve mücevherci ürünleri ithalatındaki artıştan kaynaklandığı gözüküyor. Geçen yıl altın ithalatımız 31 milyara yükselmişti. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı ile biz tedbirler almasak, kota getirmeseydik 40 milyarı aşacak duruma gidiyordu. Çeşitli yöntemlerle bunu geriletmeye çalışıyoruz. Bu sene ilk 10 ay itibarıyla işlenmemiş ya da yarı işlenmiş altın ithalatımızda 13,7 milyar dolar azalma var."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İHRACATI VE İTHALATI TAMAMEN DURDURDU"

Bolat, "İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından itibaren ithalat ve ihracatımız sıfıra indi.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor." dedi.