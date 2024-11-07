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İhracatın kalbi Turkuvaz’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu: Ateşkes olana kadar İsrail'e ticaret yok

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayı ile beraber son 15 ayın 10'nunda aylık rekorlar kırdık. Ümidimiz kalan 2 ayda da geçen yılki rakamlarımızı aşmak. Şu anda iyi gidiyoruz. Kasım ayında da rekor denemeleri yapacağız. OVP hedefimizi tutturmak amacındayız." dedi. Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 08:24 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 12:41
İhracatın kalbi Turkuvaz’da! Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Ateşkes olana kadar İsrail’e ticaret yok

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye İhracat Seferberliği Programı"nda, yıl sonu ihracat hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Ateşkes olana kadar İsrail ile ticaret yok!''

"3-4 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞIMIZ VAR"
Ekim ayı rekor ihracatını açıkladıklarını hatırlatan Bolat, mal ihracatında tarihin en yüksek ekim ihracatının gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Bolat, küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntılara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde sıcak savaşlar, artan korumacılık tedbirleri, ekonomik büyümede küresel alandaki zayıflık kaygı verici gelişmeler ama buna rağmen ihracatçılarımız ve biz, sahada net şekilde çaba gösteriyoruz. Kalan 2 ayda da geçen yılı aşarak 264 milyar dolarlık OVP hedefimizi tutturmak amacındayız. Kasım, aralık ayında rekor denemeleri yine yapacağız, şu an iyi gidiyoruz. İlk 6 gün itibarıyla yüzde 4,5'lik bir artışımız var. Hizmet ihracatımız da çok iyi gidiyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)



Pandeminin olduğu dönemde bile Türkiye ekonomik büyümesini yüzde 2 civarında başardı, diğer Avrupa ülkeleri küçülme yaşamışlardı. 2024'te dünyada yüzde 3,2 civarında büyüme bekleniyor. 2025 için de IMF tahmini yine yüzde 3,2 civarında. Bu yıl bakıyoruz bizim yüzde 41-42'lik en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde büyüme yine zayıf, ithalatlarında düşüş var ama bizim AB'ye ihracatımızda ilk 10 ay itibarıyla 3-4 milyar dolarlık bir artışımız var. Bu önemli bir başarı. Balkanlar coğrafyası ile ticaretimiz artıyor, bu alanda çalışmalar yürütüyoruz."

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi düzenlendi. (Takvim.com.tr / Arşiv)Turkuvaz Medya tarafından Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi düzenlendi. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"112-113 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GELİRİNE ULAŞACAĞIZ"
Bakan Bolat, Türk ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu ve aldığı talebi her geçen gün artırdığını bildirerek, bu görüntünün gelecek adına ümit verici olduğunu dile getirdi.

İhracatın hem mal hem hizmet bazında artacağını belirten Bolat, "Avrupa ve ABD'de talebin artacağını öngörüyoruz, burada talep arttığında bizim ihracatımız da buna hemen yanıt verecektir." şeklinde konuştu.

Bolat, "Bu sene inşallah hizmetler sektöründe 112-113 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)



Bolat, son 1 yılda ekimden ekime ihracatta 8,5 milyar dolar artış olduğunu, 10 ayda 216 milyar dolara gelindiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada önemli bir başarımız da ithalatı azaltmaktır. Pandemi, Rusya Ukrayna Savaşı'nın enerji ve gıda fiyatlarını patlatması, yaşadığımız deprem felaketi hem ithalatımızı artırdı hem de depremde 6 milyar dolar net bir ihracat açığımız oldu. Dış ticaret açığımız mayıs 2023 itibarıyla 122 milyar dolardı. Son 12 ay itibarıyla ekim itibarıyla son 1 yıllık dış ticaret açığımız 77,5 milyar dolar, 45 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Bu yıl ilk 10 ay itibarıyla baktığımızda da 28,5 milyar dolar dış ticaret açığımızı azalttık. Burada hem ihracatı artırdık hem de ithalatı azalttık. Tüketim malları ithalatında 5 milyar dolar artış gözüküyor ama alt kalemlerine baktığınızda, bunun yaklaşık 3,5 milyar dolarının kuyumcu ve mücevherci ürünleri ithalatındaki artıştan kaynaklandığı gözüküyor. Geçen yıl altın ithalatımız 31 milyara yükselmişti. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı ile biz tedbirler almasak, kota getirmeseydik 40 milyarı aşacak duruma gidiyordu. Çeşitli yöntemlerle bunu geriletmeye çalışıyoruz. Bu sene ilk 10 ay itibarıyla işlenmemiş ya da yarı işlenmiş altın ithalatımızda 13,7 milyar dolar azalma var."

Bakan Bolat, İsrail ile ticarete ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)Ticaret Bakanı Ömer Bolat. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İHRACATI VE İTHALATI TAMAMEN DURDURDU"
Bolat, "İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından itibaren ithalat ve ihracatımız sıfıra indi.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor." dedi.

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