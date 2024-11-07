7 Kasım 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Bugün gram, ata, yarım, 22-24 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel tutarları merak ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Ekim- Kasım döneminde değişkenlik gösteriyor. Peki, 7 Kasım altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...