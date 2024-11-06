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ÖTV'siz araçta limit artıyor! Engelliye vergi muafiyeti

Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti Ocak ayı itibarıyla yükselecek. 2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
ÖTV’siz araçta limit artıyor! Engelliye vergi muafiyeti

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Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst limiti Ocak ayı itibarıyla yükselecek. 2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

ÖTV muafiyetinden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler yararlanıyor. Bu istisnadan yararlanmak için taşıtın özel tertibatlı olması, malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor. Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

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