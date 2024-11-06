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Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası! 36 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları

Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredileri ve faiz oranlarını araştırıyor. Türkiye'nin en büyük bankaları arasında yer alan Akbank, VakıfBank, İş Bankası ve Halkbank tarafından 250 bin TL taşıt kredisi hesaplaması belli oldu. Bankalar karşılaştırıldığında taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.70 ile yüzde 6 aralığında değişiyor. Bazı bankalarda yıllık maliyet oranları ise yüzde 158'e kadar ulaşabiliyor. Peki taşıt kredisinde son durum ne? İşte banka banka 36 ay vadeli 250 bin lira taşıt kredisi geri ödeme koşulları...

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:01
Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası! 36 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları

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Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş bankaların sunduğu kredilerin geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 36 ay vadeli 250 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AKBANK

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
15.473,31 TL

Toplam Ödeme
558.476 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
15.473,31 TL

Toplam Ödeme
558.289 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,99

Aylık Taksit
15.473,31 TL

Toplam Ödeme
558.289 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%3,89

Aylık Taksit
15.219,40 TL

Toplam Ödeme
549.148 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı
%5,05

Aylık Taksit
18.263,75 TL

Toplam Ödeme
658.745 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HALKBANK

Faiz Oranı
%5,09

Aylık Taksit
18.372,33 TL

Toplam Ödeme
662.653 TL

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