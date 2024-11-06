Akbank, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası! 36 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi taksit tabloları

Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş bankaların sunduğu kredilerin geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 36 ay vadeli 250 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...
Taşıt sahibi olmak isteyen birçok vatandaş bankaların sunduğu kredilerin geri ödeme tutarlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 36 ay vadeli 250 bin TL kredinin geri ödeme tutarı ve detaylar...
AKBANK
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
15.473,31 TL
Toplam Ödeme
558.476 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
15.473,31 TL
Toplam Ödeme
558.289 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%3,99
Aylık Taksit
15.473,31 TL
Toplam Ödeme
558.289 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı
%3,89
Aylık Taksit
15.219,40 TL
Toplam Ödeme
549.148 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%5,05
Aylık Taksit
18.263,75 TL
Toplam Ödeme
658.745 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%5,09
Aylık Taksit
18.372,33 TL
Toplam Ödeme
662.653 TL