Solwie Energy ve Copa Isı Sistemleri’nden enerji geleceğine güçlü yatırım

Toplamda 14 MW kurulu güce sahip olacak projeler, yılda 44.722.000 kWh enerji üretimi sağlayarak bölgenin ekonomik kalkınmasına ve çevreye duyarlı enerji kullanımına önemli katkı sunacak.

Samet Koç: "Geleceğe Yatırım Yapıyoruz"

Solwie Energy CEO'su Samet Koç, sürdürülebilir enerji projelerinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve 2035 vizyonu için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı: "Enerji sektöründe uzun vadeli çözümler üretmek, yalnızca bugünün değil geleceğin de anahtarıdır. Besler RES projeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu proje, yerel kalkınmayı desteklerken enerji maliyetlerini azaltmamıza ve yerli üretim kapasitemizi artırmamıza olanak tanıyacak."

Enerji Sektöründe Güçlü İş Birliği

Koç, Copa Isı Sistemleri ile yapılan ortaklığın yalnızca ticari değil, çevresel değerler açısından da önemli olduğunu belirtti: "Copa Isı Sistemleri ile geliştirdiğimiz bu ortaklık, enerji dönüşümünü hızlandırmak için attığımız stratejik bir adımdır. Sürdürülebilirlik odaklı projelerle Türkiye'nin enerji geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz."

Bölgesel Ekonomiye ve Çevreye Katkı

Besler RES projelerinde kullanılacak olan Nordex N163/6.x 7MWe türbinleri ile sağlanacak rüzgar enerjisi üretimi, hem bölgesel kalkınmayı destekleyecek hem de Türkiye'nin enerji maliyetlerini düşürerek çevreci hedeflerine katkıda bulunacak. Bu stratejik ortaklık, Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonunda bir dönüm noktası olmayı hedefliyor.

Mehmet Besler: "Güvenilir bir çözüm ortağı olarak Solwie Energy'i tercih ettik"

Besler Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besler: "Bu önemli iş birliğinde güvenilir bir çözüm ortağı olarak Solwie Energy'i tercih ettik. Yıllık oldukça yüksek bir enerji tüketimimiz bulunuyor, bu sebeple sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi bir adım öteye taşıyarak, enerjimizi yeşil kaynaklardan elde etmeyi hedefledik. Bu stratejik karar, hem çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmemize hem de gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza katkı sağlayacak. Enerji sektöründe derinlemesine deneyimi ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Solwie, projelerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde hayata geçirmemizde önemli bir rol oynayacak. İş ortaklığımızın, çevreye duyarlı yatırımlarımızı büyütme yolculuğunda bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz"

Solwie Energy Hakkında

Solwie Energy, SOM Investment çatısı altında faaliyet gösteren ve yenilikçi güneş ile rüzgar enerjisi projelerine odaklanan lider bir yenilenebilir enerji şirketidir. Şirket, enerji üretiminde verimliliği artırarak çevresel etkileri en aza indirmeyi hedeflerken, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak için stratejik adımlar atmaktadır. Doğayla uyumlu, sürdürülebilir enerji çözümleri geliştiren Solwie Energy, uzun vadeli değer yaratmayı ve bulunduğu bölgelerde ekonomik kalkınmaya destek olmayı amaçlamaktadır.