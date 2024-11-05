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En düşük ve en yüksek faizli konut kredisi! 10 yıllık ödeme planları

Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Peki en düşük ve en yüksek konut kredisi faizi hangi bankada? Hangi banka yüzde kaç faizle konut kredisi imkanı sunuyor? İşte 1 milyon TL konut kredisi için bankaların en yüksek ve en düşük faiz oranları...

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 11:59
En düşük ve en yüksek faizli konut kredisi! 10 yıllık ödeme planları

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2025 yılına ev sahibi olarak girmek isteyenlerin yakından takip ettiği konut kredisi faizleri bankalar tarafından açıklandı. Konut kredisi çekmek isteyenler Kasım ayı itibarıyla bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadeli geri ödemesi için en yüksek ve en düşük faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte banka banka güncel faiz oranları ve ödeme detayları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

AKBANK

10 yıl (120 ay)

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044,80 TL
Toplam Faiz: 2.585.424,80 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %41,83

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN YÜKSEK FAİZLİ KONUT KREDİSİ

ODEA

10 yıl (120 ay)

Faiz Oranı: %6,99
Aylık Taksit: 69.921,06 TL
Toplam Ödeme: 8.401.103,20 TL
Toplam Faiz: 7.390.527,20 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %126,86

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