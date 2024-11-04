Gıdadan temizliğe Tarım Kredi Market 5-15 Kasım indirimi: Yumuşatıcı 99 TL, Tereyağı 145 TL, Sucuk 149 TL...

2-15 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu ile birbirinden avantajlı fiyatlar müşterilerin ilgisini çekiyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında fasulye, sucuk, tereyağı, kaşar peyniri, yumuşatıcı ve kefir bulunuyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu katalog, Tarım Kredi marketlerinde Kasım ayı boyunca raflarda yerini alacak.
Fotoğraflar: Tarım Kredi
TARIM KREDİ KOOPERATİF 2-15 KASIM 2024 AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
🍚 TK Anadolu Fasulye - 59,50 TL
🍚 TK Anadolu Osmancık Pirinç - 49,90 TL
🌭 TK Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk - 149 TL
🥫 TK Bezelye Konservesi - 24,90 TL
🧅 Superfresh Soğan Halka Kroket Gurme - 64,90 TL
🧴 Soli Automat Canlı Renkler - 179 TL
🧺 Peros Yumuşatıcı - 99 TL
🧈 Tarsüt Tereyağı - 145 TL
🥛 TK Yağlı Süt - 25,90 TL
🧀 Tarsüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri - 229,50 TL
🧀 Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri - 95 TL
🧀 TK Tam Yağlı Olgunlaştırılmış 3 Dilimli - 142,50 TL