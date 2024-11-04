Gıdadan temizliğe Tarım Kredi Market 5-15 Kasım indirimi: Yumuşatıcı 99 TL, Tereyağı 145 TL, Sucuk 149 TL...

2-15 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olan Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu ile birbirinden avantajlı fiyatlar müşterilerin ilgisini çekiyor. Kataloğun öne çıkan ürünleri arasında fasulye, sucuk, tereyağı, kaşar peyniri, yumuşatıcı ve kefir bulunuyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu katalog, Tarım Kredi marketlerinde Kasım ayı boyunca raflarda yerini alacak.