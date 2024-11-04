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Ekim ayı enflasyon verileri açıklanıyor! Gözler TÜİK'te... Beklenti anketleri ne yönde?

Yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyonu bugün açıklanıyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 olurken bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor. Öte yandan kira artış oranları da belli olacak.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:09 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 07:00
Ekim ayı enflasyon verileri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te... Beklenti anketleri ne yönde?

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını duyuracak.

BEKLENTİ ANKETİNDEN NE ÇIKTI?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)


Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.

Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)

GÖZLER KİRA ARTIŞ ORANINDA

Kira artış oranları da belli olacak

Ev, iş yeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.

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