Ekim ayı enflasyon verileri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te... Beklenti anketleri ne yönde?

Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor (AA)



EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ



TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.