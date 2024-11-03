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ŞOK Marketlerde 2-5 Kasım İndirim Fırsatları! Yoğurt Makinesi, Ayaklı Sunumluk, Yapraklı Kare Tepsi , Retro Mutfak Sepeti...

ŞOK marketlerinde 2-5 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak aktüel katalog, alışverişseverlerin ilgisini çekiyor. Her hafta yenilenen indirim reyonlarında bu hafta yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ürünler öne çıkıyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu hafta sonu kampanyasında, ev ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak isteyenler için cazip fırsatlar yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 20:09 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 20:09
ŞOK Marketlerde 2-5 Kasım İndirim Fırsatları! Yoğurt Makinesi, Ayaklı Sunumluk, Yapraklı Kare Tepsi , Retro Mutfak Sepeti...

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2-5 Kasım tarihleri arasında ŞOK marketlerde satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki ürünlerde indirimler sunuyor. Haftalık fırsatlar arasında yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ev eşyaları ve teknolojik ürünler bulunuyor. İndirim takipçileri, her hafta yenilenen bu kampanyalarda ihtiyaçlarını bütçelerine uygun fiyatlarla karşılayabiliyor.

Fotoğraflar: ŞOKFotoğraflar: ŞOK

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Arzum AR3144 Bonjour Filtre Kahve Makinesi - 1.799 TL

Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge - 2.999 TL

Çok Amaçlı Mikser Seti - 299 TL

Yoğurt Süzme Aparatı - 299 TL

Mutfak Önlüğü & Eldiven Seti - 109 TL

Jüt Kapaklı Çekmece İçi Saklama Kutusu (30x26x31 cm) - 169 TL

Jüt Kapaklı Kutu (30x30x30 cm) - 199 TL

Dikdörtgen Baskılı Tepsi - 199 TL

Küçük Tabaklık Gümüş - 149 TL

6'lı Kiraz Desen Çay Kaşığı - 199 TL

Ayaklı Sunumluk - 79.95 TL

Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL

Retro Mutfak Sepeti - 169 TL

Sarkap Home 6'lı Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL

Sarkap Home 4'lü Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL

Baskılı Sıcak Su Torbası (2'li Set) - 69.95 TL

2'li Hasır Amerikan Servis (32 cm) - 149 TL

Paşa Kılıcı Bitkisi - 119 TL

Kauçuk Salon Bitkisi - 119 TL

Men Amour Ultra Shine Lip Gloss - 69 TL (%30 indirim)

Men Amour Süper Yoğun Full Lash Volume Maskara - 89 TL (%30 indirim)

Men Amour Myra Dudak Parlatıcısı - 49 TL (%37 indirim)

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi (Çeşitli Boylar) - 238 TL

Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan ve Saç Kremi - 15.95 TL (%46 indirim)

Sanino Maksimum Beyazlık Diş Macunu - 19 TL (%50 indirim)

Nivea Gündüz Kremleri ve Yüz Temizleme Jeli - 74 TL (%50 indirim)

Duru İlk Hasat Zeytinyağlı Sabun - 79 TL

Lady Club Vücut Spreyi - 64 TL (%25 indirim)

Calgon Kireç Önleyici (2.5 kg) - 95 TL (%20 indirim)

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu - 73 TL (%25 indirim)

Finish Parlatıcı - 63 TL (%25 indirim)

Selsil Pak Kapsüllü Temizleyici Sprey - 41 TL (%30 indirim)

Domestos Çamaşır Suyu - 69 TL (%38 indirim)

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü - 41 TL (%50 indirim)

Selsil Pak Mikrofiber Temizlik Bezi (3'lü) - 32 TL (%33 indirim)

Glade Aerosol Oda Kokusu - 89 TL (%30 indirim)

A101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar CoştuA101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar Coştu
A101 Özel 3-7 Kasım 2024 Büyük İndirim Kataloğu! Bu Hafta Ev, Gıda ve Giyim Ürünlerinde Fırsatlar Coştu

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