ŞOK Marketlerde 2-5 Kasım İndirim Fırsatları! Yoğurt Makinesi, Ayaklı Sunumluk, Yapraklı Kare Tepsi , Retro Mutfak Sepeti...

6'lı Kiraz Desen Çay Kaşığı - 199 TL
Ayaklı Sunumluk - 79.95 TL
Yapraklı Kare Tepsi - 249 TL
Retro Mutfak Sepeti - 169 TL
Sarkap Home 6'lı Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL
Sarkap Home 4'lü Yuvarlak Kapaklı Cam Kavanoz - 59.95 TL
Baskılı Sıcak Su Torbası (2'li Set) - 69.95 TL
2'li Hasır Amerikan Servis (32 cm) - 149 TL
Paşa Kılıcı Bitkisi - 119 TL
Kauçuk Salon Bitkisi - 119 TL
Men Amour Ultra Shine Lip Gloss - 69 TL (%30 indirim)
Men Amour Süper Yoğun Full Lash Volume Maskara - 89 TL (%30 indirim)
Men Amour Myra Dudak Parlatıcısı - 49 TL (%37 indirim)
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi (Çeşitli Boylar) - 238 TL
Elidor Güçlü ve Parlak Şampuan ve Saç Kremi - 15.95 TL (%46 indirim)
Sanino Maksimum Beyazlık Diş Macunu - 19 TL (%50 indirim)
Nivea Gündüz Kremleri ve Yüz Temizleme Jeli - 74 TL (%50 indirim)
Duru İlk Hasat Zeytinyağlı Sabun - 79 TL
Lady Club Vücut Spreyi - 64 TL (%25 indirim)
Calgon Kireç Önleyici (2.5 kg) - 95 TL (%20 indirim)
Finish Bulaşık Makinesi Tuzu - 73 TL (%25 indirim)
Finish Parlatıcı - 63 TL (%25 indirim)
Selsil Pak Kapsüllü Temizleyici Sprey - 41 TL (%30 indirim)
Domestos Çamaşır Suyu - 69 TL (%38 indirim)