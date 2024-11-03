ŞOK Marketlerde 2-5 Kasım İndirim Fırsatları! Yoğurt Makinesi, Ayaklı Sunumluk, Yapraklı Kare Tepsi , Retro Mutfak Sepeti...

2-5 Kasım tarihleri arasında ŞOK marketlerde satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğu, çeşitli kategorilerdeki ürünlerde indirimler sunuyor. Haftalık fırsatlar arasında yoğurt makinesi, halı, klavye-mouse seti, yatak ve yastık gibi ev eşyaları ve teknolojik ürünler bulunuyor. İndirim takipçileri, her hafta yenilenen bu kampanyalarda ihtiyaçlarını bütçelerine uygun fiyatlarla karşılayabiliyor.