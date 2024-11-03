SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024! TÜİK kasım ayı kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut kira zammı TÜFE hesaplama!

Kasım 2024 için belirlenen kira artış oranı, son açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileriyle birlikte hesaplanacak. Temmuz 2024'te sona eren kira artış sınırlamasının ardından, zamlar enflasyon oranlarıyla yeniden şekillendi. İşte Kasım ayı kira zammına dair tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:02 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 06:02
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024! TÜİK kasım ayı kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut kira zammı TÜFE hesaplama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon oranlarını duyuruyor. Bu veriler, başta kira artış oranları olmak üzere birçok alanda fiyatlandırma ve zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle kira ödemelerinde TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden yapılan artışlar, kiracılar ve ev sahipleri arasında merakla bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kasım Ayı Kira Zammı 2024 Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri, Kasım 2024 kira artış oranını doğrudan etkileyecek. TÜİK, ekim ayına ait enflasyon rakamlarını 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Bu verilerle birlikte, Kasım ayı kira zammı oranı da netleşmiş olacak. Enflasyon oranları, kiracılar ve ev sahipleri için belirleyici bir faktör olarak piyasayı etkilemeye devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Kira artış oranları, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) yıllık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Ekim ayı TÜFE oranlarının açıklanmasıyla, kiracılar için kasım ayında geçerli olacak maksimum kira artış oranı da kesinleşecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ekim Ayı Örnek Kira Zammı Hesaplama: 2024

Örnek bir hesaplama üzerinden kira artışını inceleyelim:

Zamsız Kira Bedeli: 10.000 TL

Kira Zam Oranı: %63,47

Kira Zam Bedeli: 6.347 TL

Zamlı Kira Bedeli: 16.347 TL

Bu örnekte, %63,47'lik bir kira artış oranı üzerinden yapılmış bir hesaplama bulunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon Beklentilerinde İyileşme Var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığını belirtti. Bakan Şimşek, hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarında enflasyon beklentilerinin düştüğünü vurguladı. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
ABD’den Tahran’a misilleme uyarısı: İsrail’i durdurmayız | İran’dan rest: Ezici cevapla karşılaşacaklar
Son dakika: Çorum’da doğal gaz patlaması! Ortalık savaş alanına döndü... Acı haber geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soru ve cevabı! Duhan Başar Ahmetoğlu Şıkları eleyemiyorum deyip kararını verdi
Fener 90+12’de güldü! Fenerbahçe Trabzonspor’u 3-2 yendi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama: Temel hedef tek haneli enflasyon
Jose Mourinho’dan Enis Destan’a küfür!
Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler: Saha dışındaki şerefsizlere yenildik
Çorum’da doğal gaz patlaması | Görgü tanıkları konuştu: Eşim ses gelince doğal gaz vanasını kapatmaya çalışıyor ama gücü yetmiyor
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama
Jose Mourinho’nun maç sonu sevinci olay oldu! Tepki çeken hareket
Türkiye öncülüğünde flaş adım! 52 ülke ve uluslararası kuruluşlardan BMGK’ya mektup: İsrail’e silah sevkiyatını durdurun
CHP’deki Esenyurt çatlağı büyüyor! PM üyesinin hedefinde Mansur Yavaş var... Özgür Özel’den kriz yok hamlesi
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA