KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2024! TÜİK kasım ayı kira zam oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut kira zammı TÜFE hesaplama!

TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon oranlarını duyuruyor. Bu veriler, başta kira artış oranları olmak üzere birçok alanda fiyatlandırma ve zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle kira ödemelerinde TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden yapılan artışlar, kiracılar ve ev sahipleri arasında merakla bekleniyor.