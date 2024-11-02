Ziraat Bankası 45 bin TL veriyor! Düşük faizle taksitli ihtiyaç kredisi fırsatı

Vatandaşlar bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun fiyatlı kredi arayışındalar. Kredi geri ödeme koşulları ve faiz oranları banka banka değişkenlik gösteriyor. Ziraat Bankası uygun fiyatlı bireysel ihtiyaç kredisi arayışında olanlar için kampanyasını duyurdu. İşte ay ay geri ödeme tablosu...

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45 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ MALİYET HESAPLAMASI

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kredi talebinde bulunduklarında banka tarafından bu kredilere aylık yüzde 4,54 faiz uygulanıyor. 36 ay vadeli 45 bin TL ihtiyaç kredisi kullanılması halinde müşteriler bankaya vade süresinde her ay 3.041 TL kredi taksiti ödüyorlar.