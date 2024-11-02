Tüketicilere puan uyarısı! Süre doluyor

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarda biriken puanlar ve liraların kullanma tarihlerinin yıl sonunun yaklaşmasıyla kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Tüketicilere, firmalardan aldıkları sadakat kartlarda biriken puanlarını yılın son 2 ayında kullanmalarına yönelik uyarıda bulunan Deniz, "Aynı şekilde kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum" dedi.