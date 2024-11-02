Kredi kartı 60 ay borç yapılandırma nasıl yapılır? Kart borcu yapılandırma ne zaman başlıyor?

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TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırma fırsatına erişecek. İşte habere dair merak edilen diğer detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) KART BORCU YAPILANDIRMA TARİHLERİ VE ŞARTLARI NELER? BDDK tarafından yapılan düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Borçlunun bu süreçte 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Buna göre kredi kartlarında azami akdi (alışveriş) faiz oranları dönem borcuna göre değişkenlik gösterecek. Düşük tutarda harcama yapıp, kart borcunun asgarisini ödeyenler devreden borçları için daha düşük faiz ödeyecek.