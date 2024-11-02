2 Kasım 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Kasım ayına giriş yapmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 2 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Kasım ayına giriş yapmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 2 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Gram altın 2025 yılında bu fiyata yükselebilir
Uzman analist, yatırımcıların bekleme stratejisinin riskli olabileceğini vurgularken, 2025 yılına kadar altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğini öngördü. Özellikle gram altın için 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, yatırımcıları harekete geçmeleri konusunda uyardı.
( 2 KASIM ) ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?
🔹ONS ALTIN
ALIŞ(USD) 2.736,14
SATIŞ(USD) 2.736,75
🔹GRAM ALTIN
ALIŞ(TL) 3.017,79
SATIŞ(TL) 3.018,45
🔹CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ(TL) 20.179,00
SATIŞ(TL) 20.387,00
🔹ÇEYREK ALTIN
ALIŞ(TL) 5.060,00
SATIŞ(TL) 5.118,00
🔹22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ(TL) 2.829,37
SATIŞ(TL) 2.853,63
🔹ATA ALTIN
ALIŞ(TL) 20.661,85
SATIŞ(TL) 21.186,74
🔹TAM ALTIN
ALIŞ(TL) 20.035,73
SATIŞ(TL) 20.434,55
(Yatırım tavsiyesi değildir.)