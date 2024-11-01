SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Mobilya sektörünün elmas markası Bellona!

Türkiye İtibar Akademisi tarafından yayınlanan Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona ürün kalitesi, yönetim ve sosyal fayda alanlarında elmas kategoride yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:24 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 16:24
Mobilya sektörünün elmas markası Bellona!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İtibar Akademisi'nin Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Bellona, ürün kalitesi, yönetim mükemmeliyeti ve sosyal fayda yaratma konularında gösterdiği üstün performans ile "Elmas Marka" kategorisinde yer aldı.

5-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi Araştırması'nda mobilya sektöründe en prestijli ödüllerden biri olan "Elmas Marka" kategorisinde Bellona'nın adı öne çıktı.

Bu ödül, Bellona'nın yalnızca kaliteli ürün ve müşteri memnuniyeti sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri ve yönetim mükemmeliyeti ile de sektöründe fark yarattığını bir kez daha tescilledi.

Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarıya katkı sağlayan değerli müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bellona olarak, kaliteli ürünlerimiz ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya, yaşam alanlarına konfor ve şıklık katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi kabul etti
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi yüzsüzlerini ilan etti! İşte listenin ilk 100’ünde yer alanlar
Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil’in Apo maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?
Narin Güran’ın cinayetinde şema ortaya çıktı! İşte şüphelilerin dakika dakika hareketleri
İstihbarat dünyasının gizemli araçları: MİT o cihazları paylaştı! FETÖ’cü alçakların fişek kovanı...
Victor Osimhen’den transfer mesajı! Dünya devleri için en ideal tercih
ABD’nin Türkiye’deki Truva atı! Darbelerin arkasındaki dernek hangi yayın organlarına para yağdırıyor? Apar topar sildiler
Galatasaray’ın rakibi Tottenham zorda! Dev maç öncesi son durum
Burdur’da vahşet! Mekanda karşılaştı kurşun yağdırdı! Kanlı infaz kare kare kaydedildi
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede
Eda Nur Gezer’in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! İşte ihmal listesinde yer alan İBB görevlileri
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! Bu akşam bir yarışmacı milyonluk soruya ilerleyecek!
Mehmetçikten Irak ve Suriye’de PKK’ya operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Bayrampaşa’da İBB’ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada
TUSAŞ saldırısında cep telefonu detayı! Ankara’da tam 20 saat geçirmişler! Taksicinin ifadesine ulaşıldı
SON DAKİKA