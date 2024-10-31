Müjde verildi: Halkbank ve Vakıfbank’tan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi

Yıl sonuna yaklaşırken bankaların kredi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları da bu noktada merak ediliyor. İşte bankaların emekli vatandaşlara özel hazırladığı kredi paketinin detayları ve geri ödeme olanakları...