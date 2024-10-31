Müjde verildi: Halkbank ve Vakıfbank’tan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi

Yıl sonuna yaklaşırken bankaların kredi faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan emeklilere özel ihtiyaç destek kredisi geri ödeme koşulları da bu noktada merak ediliyor. İşte bankaların emekli vatandaşlara özel hazırladığı kredi paketinin detayları ve geri ödeme olanakları...
(Takvim Foto Arşiv)
VAKIFBANK
VakıfBank tarafından sunulan "SGK Emeklilerine Özel Destek Kredisi" detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi (Ay)*
|Aylık Faiz Oranı
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı
|Efektif Yıllık Faiz Oranı**
|50.000 TL
|36
|%3.99
|YOK
|3.094,67 TL
|83,4616%
(Takvim Foto Arşiv)
HALKBANK
Halkbank tarafından emekli müşterilerine özel sunulan ihtiyaç destek kredisi detaylarını aşağıda paylaşıyoruz.
|Kredi Tutarı
|Kredi Vadesi(Ay)
|Aylık Faiz Oranı (%)
|Tahsis Ücreti
|Taksit Tutarı (TL)
|Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
|100.000
|24
|4,95
|575
|7.197,31
|112,5523