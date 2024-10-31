Konservesi 29,90’a düştü: Tarım Kredi Kasım indirimleri belli oldu! Kangal sucuk, beyaz peynir, sızma zeytinyağı...

Türkiye'nin en hesaplı Market zincirlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketin Kasım ayına ait yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Oldukça geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Tarım Kredi marketlerde tüketicilerle buluşacak indirimli ürünleri aşağıda paylaşıyoruz. İşte Kasım ayına özel rafları dolduran ürünler ve cazip fiyatları...