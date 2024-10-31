Konservesi 29,90’a düştü: Tarım Kredi Kasım indirimleri belli oldu! Kangal sucuk, beyaz peynir, sızma zeytinyağı...

Türkiye'nin en hesaplı Market zincirlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatif marketin Kasım ayına ait yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. Oldukça geniş ürün yelpazesi ile dikkat çeken Tarım Kredi marketlerde tüketicilerle buluşacak indirimli ürünleri aşağıda paylaşıyoruz. İşte Kasım ayına özel rafları dolduran ürünler ve cazip fiyatları...
(Takvim Foto Arşiv)
TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ
TK Bezelye Konservesi – 29,90 TL
Yudum Egemden Yoğun Lezzet Sızma Zeytinyağı – 279 TL
TK Anadolu Osmancık Pirinç – 109,90 TL
TK Anadolu Nohut – 41,90 TL
Kuzey Balık Dondurulmuş Somon Steak Dilim – 139,90 TL
TK Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk – 557,90 TL
(Takvim Foto Arşiv)
TARIM KREDİ KASIM İNDİRİMLERİ
Familia Natural – 219,90 TL
Elit Dev Havlu – 31,90 TL
TK Yarım Yağlı Yoğurt – 69,90 TL
TK Şişe Ayran – 32,50 TL
TK Tam Yağlı Kültürlü Beyaz Peynir – 139,90 TL
TK Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir – 165 TL