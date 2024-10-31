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52.7 milyon turist 59.6 milyar $ gelir

Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59.6 milyar dolara, gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52.7 milyona ulaşması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
52.7 milyon turist 59.6 milyar $ gelir

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Türkiye'de turizm sektörünün 2024 yılında ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara yoğunluk verildi. Bu kapsamda, Türkiye'ye 2024 Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7.1 artışla 35.8 milyon kişi oldu. Turizm geliri ise Ocak-Haziran 2024 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.3 artışla 23.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, yıl sonu itibarıyla ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7.1'lik artışla 52.7 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 6.7'lik artışla 59.6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Toplam ziyaretçi sayısındaki beklenti ise yaklaşık 61 milyon. Türkiye'nin turizm gelirinin 2025'te de 63 milyar doları geçmesi öngörülüyor.

GECE TURİZMİ
Güvercinlik Vadisi artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Kapadokya'nın ihtişamını zamansızlaştırıyoruz..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Uçhisar'dan Göreme'ye uzanan Güvercinlik Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle artık geceleri de misafirlerini ağırlayacak" ifadesini kullandı.

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