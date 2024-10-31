31 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 31 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
(Takvim Foto Arşiv)
Gram altın 2025 yılında bu fiyata yükselebilir
Uzman analist, yatırımcıların bekleme stratejisinin riskli olabileceğini vurgularken, 2025 yılına kadar altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğini öngördü. Özellikle gram altın için 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, yatırımcıları harekete geçmeleri konusunda uyardı.
(Takvim Foto Arşiv)
(31 EKİM) ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?
🔹ONS ALTIN
ALIŞ(USD) 2.785,49
SATIŞ(USD) 2.785,95
🔹GRAM ALTIN
ALIŞ(TL) 3.067,38
SATIŞ(TL) 3.067,86