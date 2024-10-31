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31 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel tutarları merak ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Ekim- Kasım döneminde değişkenlik gösteriyor. Peki, 31 Ekim altın fiyatları ne durumda? İşte, 31 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:35
31 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

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Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 31 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gram altın 2025 yılında bu fiyata yükselebilir

Uzman analist, yatırımcıların bekleme stratejisinin riskli olabileceğini vurgularken, 2025 yılına kadar altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğini öngördü. Özellikle gram altın için 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, yatırımcıları harekete geçmeleri konusunda uyardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

(31 EKİM) ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

🔹ONS ALTIN

ALIŞ(USD) 2.785,49

SATIŞ(USD) 2.785,95

🔹GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 3.067,38

SATIŞ(TL) 3.067,86

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔹CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 20.366,00

SATIŞ(TL) 20.613,00

🔹ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 5.107,00

SATIŞ(TL) 5.175,00

🔹22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 2.852,59

SATIŞ(TL) 2.884,70

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔹ATA ALTIN

ALIŞ(TL) 20.684,33

SATIŞ(TL) 21.209,79

🔹TAM ALTIN

ALIŞ(TL) 20.057,54

SATIŞ(TL) 20.456,78

(Yatırım tavsiyesi değildir.)

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