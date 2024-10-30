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Ziraat ve Vakıfbank Kredi Hesaplamaları: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi, 300 Bin TL Taşıt Kredisi, 500 Bin TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, çeşitli finansman ihtiyaçlarına yönelik kredi fırsatları sunuyor. Bu kredi türleri arasında bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi yer alıyor. İşte her iki bankanın sunduğu 100 bin TL ihtiyaç kredisi, 300 bin TL taşıt kredisi ve 500 bin TL konut kredisi için hesaplamalar...

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:11
Ziraat ve Vakıfbank Kredi Hesaplamaları: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi, 300 Bin TL Taşıt Kredisi, 500 Bin TL Konut Kredisi

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Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerinin çeşitli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir kredi yelpazesi sunuyor. Bu bankalar, bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi gibi çeşitli kredi türleriyle müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmalarını destekliyor.

100.000 TL İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Aylık %4,54

Vade: 36 Ay

Aylık Taksit: 6.759,80 TL

Toplam Geri Ödeme: 243.352,80 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Aylık %5,04

Vade: 36 Ay

Aylık Taksit: 7.294,70 TL

Toplam Geri Ödeme: 262.609,20 TL

300.000 TL Taşıt Kredisi

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Aylık %4,25

Vade: 48 Ay

Aylık Taksit: 14.945,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 717.360,00 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Aylık %4,50

Vade: 48 Ay

Aylık Taksit: 15.300,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 734.400,00 TL

500.000 TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Aylık %2,79

Vade: 120 Ay

Aylık Taksit: 14.483,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.737.960,00 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: Aylık %2,84

Vade: 120 Ay

Aylık Taksit: 14.710,72 TL

Toplam Geri Ödeme: 1.765.286,40 TL

Not: Faiz oranları ve ödeme planları bankaların politikalarına ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve kesin bilgiler için bankaların resmi web sitelerini veya şubelerini ziyaret etmeniz önerilir.

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