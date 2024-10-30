Ziraat ve Vakıfbank Kredi Hesaplamaları: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi, 300 Bin TL Taşıt Kredisi, 500 Bin TL Konut Kredisi

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, müşterilerinin çeşitli finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir kredi yelpazesi sunuyor. Bu bankalar, bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi gibi çeşitli kredi türleriyle müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmalarını destekliyor.
100.000 TL İhtiyaç Kredisi
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Aylık %4,54
Vade: 36 Ay
Aylık Taksit: 6.759,80 TL
Toplam Geri Ödeme: 243.352,80 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Aylık %5,04
Vade: 36 Ay
Aylık Taksit: 7.294,70 TL
Toplam Geri Ödeme: 262.609,20 TL
300.000 TL Taşıt Kredisi
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Aylık %4,25
Vade: 48 Ay
Aylık Taksit: 14.945,00 TL
Toplam Geri Ödeme: 717.360,00 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Aylık %4,50
Vade: 48 Ay
Aylık Taksit: 15.300,00 TL
Toplam Geri Ödeme: 734.400,00 TL