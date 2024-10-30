’POS cihazı bozuk’ bahanesi! 7 bin TL fırsatçısı yine sahnede

7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerin kredi kartı veya bankalar aracılığıyla alınması kararı sonrası, bazı esnaf bu rakamın altındaki ödemelerdeki kart komisyon oranlarını artırmaya başladı. Piyasada kart komisyon farkının yüzde 20'lere kadar çıktığı görüldü. Bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3 bin 200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3 bin 860 lira olduğu belirtildi. Bir gözlük firması, nakitte 52 bin lira olan gözlük için kredi kartı ile 64 bin lira talep etti. Yine bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaşa, 4 bin 500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6 bin lira olacağı ifade edildi. "POS cihazı bozuk" diyen de çıktı.

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