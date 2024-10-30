PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

30 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar güncel tutarları merak ediyor. Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Temmuz- Ekim döneminde değişkenlik gösteriyor. Peki, 30 Ekim altın fiyatları ne durumda? İşte, 30 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:28 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:36
30 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 30 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gram altın 2025 yılında bu fiyata yükselebilir

Uzman analist, yatırımcıların bekleme stratejisinin riskli olabileceğini vurgularken, 2025 yılına kadar altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğini öngördü. Özellikle gram altın için 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, yatırımcıları harekete geçmeleri konusunda uyardı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

(30 EKİM) ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NEDİR?

🔹ONS ALTIN

ALIŞ(USD) 2.781,07

SATIŞ(USD) 2.781,59

🔹GRAM ALTIN

ALIŞ(TL) 3.062,98

SATIŞ(TL) 3.063,26

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔹CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ(TL) 20.531,00

SATIŞ(TL) 20.779,00

🔹ÇEYREK ALTIN

ALIŞ(TL) 5.148,00

SATIŞ(TL) 5.216,00

🔹22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ(TL) 2.881,56

SATIŞ(TL) 2.908,41

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔹ATA ALTIN

ALIŞ(TL) 20.655,08

SATIŞ(TL) 21.173,62

🔹TAM ALTIN

ALIŞ(TL) 20.029,17

SATIŞ(TL) 20.421,89

(Yatırım tavsiyesi değildir.)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türk Telekom
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...
Semanur Arslan’ın telefonundaki detay herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
SON DAKİKA