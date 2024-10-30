20 TL eksik kira tahliye getirdi

Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini Haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü. Bunun üzerine ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı. Söz konusu parayı yatırmayan kiracı ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu. İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı. Karar duruşması 25 Ekim'de görüldü. Mahkeme, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, 20 TL'nin yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatı verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.

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