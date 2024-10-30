PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

20 TL eksik kira tahliye getirdi

Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini Haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü. Bunun üzerine ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
20 TL eksik kira tahliye getirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini Haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü. Bunun üzerine ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı. Söz konusu parayı yatırmayan kiracı ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu. İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı. Karar duruşması 25 Ekim'de görüldü. Mahkeme, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, 20 TL'nin yüzde 20'si oranında icra inkar tazminatı verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA