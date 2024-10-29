29 Ekim 2024 Bugün Gram, Ata, Yarım, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve Çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın rekoru konuşuluyor. Peki Ekim ayının son günlerine yaklaşmışken piyasada altın fiyatları ne durumda? Finans analistleri bu tablo için ne söylüyor? İşte, 29 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
(Takvim Foto Arşiv)
GRAM ALTIN REKOR KIRDI
Rekora doymayan altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününe de zirvelerini tazeleyerek başladı. Ons altın 2.753,59'a yükselerek rekor kırarken, ONS'u takip eden gram altın fiyatı da 3.035,03 ile zirvesini yeniledi.
(Takvim Foto Arşiv)
Tarihi yükseliş sonrası İslam Memiş'ten yatırımcıya uyarı gecikmedi
Uzman analist, yatırımcıların bekleme stratejisinin riskli olabileceğini vurgularken, 2025 yılına kadar altın fiyatlarında rekor seviyelerin görülebileceğini öngördü. Özellikle gram altın için 4500 TL seviyesinin hedeflendiğini belirten Memiş, yatırımcıları harekete geçmeleri konusunda uyardı.