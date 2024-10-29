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Borsa İstanbul’da Bu Hafta Temettü Rüzgarı: 30 Ekim - 1 Kasım’da 5 Şirket Kar Payı Ödeyecek

30 Ekim - 1 Kasım haftasında Borsa İstanbul’da 5 şirket temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Yatırımcıların ilgiyle takip ettiği bu dönemde, şirketlerin yıl boyunca elde ettikleri kârın belirli bir kısmı ortaklara kar payı olarak aktarılacak. Bu tür ödemeler, yatırımcılar için düzenli gelir sağlarken, hisse fiyatları üzerindeki etkisi de merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:13 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:13
Borsa İstanbul’da Bu Hafta Temettü Rüzgarı: 30 Ekim - 1 Kasım’da 5 Şirket Kar Payı Ödeyecek

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Temettü ödemesi yapacak şirketlerin tarihleri ve ödeme miktarları, yatırımcıların portföy yönetiminde önem taşıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için temettü gelirleri, hem sermaye getirisi sağlarken hem de güvenli bir kazanç fırsatı sunuyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

YENİ HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ

Borsa İstanbul'da 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 5 şirketin temettü dağıtımı kesinleşti. İşte bu hafta yatırımcıları ilgilendiren temettü takvimi:

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)

Pay Başına Temettü: Net 0,1000000 TL

Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2024

Ödeme Tarihi: 1 Kasım 2024

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)

Pay Başına Temettü: Brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL

Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2024

Ödeme Tarihi: 1 Kasım 2024

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

Toplam Temettü: Brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL (6 taksit halinde)

Bu Hafta Dağıtılacak: 5. taksit, net 0,5522639 TL

Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024

Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

Toplam Temettü: Brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL (3 taksit halinde)

Bu Hafta Dağıtılacak: İlk taksit, net 0,0102242 TL

Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024

Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024

EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO)

Toplam Temettü: Brüt ve net 0,1187968 TL (2 taksit halinde)

Bu Hafta Dağıtılacak: İkinci taksit, net 0,0593984 TL

Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024

Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024

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