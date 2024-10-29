Borsa İstanbul’da Bu Hafta Temettü Rüzgarı: 30 Ekim - 1 Kasım’da 5 Şirket Kar Payı Ödeyecek

Temettü ödemesi yapacak şirketlerin tarihleri ve ödeme miktarları, yatırımcıların portföy yönetiminde önem taşıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için temettü gelirleri, hem sermaye getirisi sağlarken hem de güvenli bir kazanç fırsatı sunuyor.
Temettü ödemesi yapacak şirketlerin tarihleri ve ödeme miktarları, yatırımcıların portföy yönetiminde önem taşıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için temettü gelirleri, hem sermaye getirisi sağlarken hem de güvenli bir kazanç fırsatı sunuyor.
Borsa İstanbul'da 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 5 şirketin temettü dağıtımı kesinleşti. İşte bu hafta yatırımcıları ilgilendiren temettü takvimi:
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)
Pay Başına Temettü: Net 0,1000000 TL
Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2024
Ödeme Tarihi: 1 Kasım 2024
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
Pay Başına Temettü: Brüt 0,8449514 TL, net 0,7604562 TL
Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2024
Ödeme Tarihi: 1 Kasım 2024
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
Toplam Temettü: Brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL (6 taksit halinde)
Bu Hafta Dağıtılacak: 5. taksit, net 0,5522639 TL
Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024
Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)
Toplam Temettü: Brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL (3 taksit halinde)
Bu Hafta Dağıtılacak: İlk taksit, net 0,0102242 TL
Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024
Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO)
Toplam Temettü: Brüt ve net 0,1187968 TL (2 taksit halinde)
Bu Hafta Dağıtılacak: İkinci taksit, net 0,0593984 TL
Hak Kullanım Tarihi: 31 Ekim 2024
Ödeme Tarihi: 4 Kasım 2024